Crotone, l’Inter dà l’ok per Gnoukouri. Non si mollano Budimir e Mbaye

Week end di pausa per il mercato, ma solo in apparenza. L’inizio di settimana si preannuncia caldo per la chiusura di diverse trattative. Tra lunedì e martedì a Crotone si aspettano il sì di Gnoukouri al prestito. L’Inter ha già dato l’ok, lui va verso l’ok ai calabresi (se no ci sono Bologna e Leganes). Il d.s. Ursino proverà poi a portarsi avanti su Budimir (Sampdoria) per l’attacco, ma il giocatore preferisce Bologna. Per l’esterno sale la candidatura di Mbaye (Bologna), che piace anche al Palermo.