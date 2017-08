Crotone, nuovo contatto per Mladenovic. Crisetig si allontana mentre sono ufficiali i colpi Ajeti e Crociata

Il Crotone ufficializza il colpo Ajeti dal Torino. Visite e firma anche per Crociata (arriva in prestito dal Milan). Dai rossoneri chiesto anche Cutrone, nel reparto offensivo si seguono pure Sadiq (la Roma non cede) e Iemmello (Sassuolo). Per la mediana Crisetig non è convinto (il Bologna aspetta Malaga e Watford). In difesa nuovo contatto per Mladenovic (Standard Liegi).