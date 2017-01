Crotone, obiettivi Ely e Inglese nel mirino. Si complica la pista Gnoukouri, il giocatore non è convinto…

Non sono giorni semplici per le squadre in fondo alla classifica. Lo stesso Nicola, tecnico del Crotone, ieri ha manifestato le diffocoltà nell’avere l’ok dei giocataori contattati. Non sembra infatti convinto Gnoukouri (Inter, aspetta Leganes o Udinese), come non lo erano i nerazzurri Biabiany e Yao (diretto al Bastia). Nel mirino restano Ely (Milan, c’è anche il Palermo) e Inglese, bloccato dal Chievo.