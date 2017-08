Crotone, oggi le visite mediche per Crociata. Braccio di ferro col Sassuolo per Iemmello

Inizio di settimana molto attivo per il mercato del Crotone. Ieri visite e firma per il centrale albanese Ajeti, arrivato dal Torino in prestito con diritto di riscatto. Oggi invece sono previste le visite mediche per il centrocampista del Milan, Crociata, che si trasferirà alla corte di Nicola sempre in prestito. Tempi più lunghi per Crisetig (per cui c’è distanza con il Bologna sulla formula; inoltre sul giocatore ci sono anche Malaga e Watford) per la mediana. Capitolo attacco: il Milan aspetta che arrivi un nuovo rinforzo nel reparto offensivo prima di liberare eventualmente Cutrone in prestito; il sogno rimane sempre Iemmello (per ora il Sassuolo non cede), mentre si allontana Sadiq (la Roma fa muro, c’è anche il Verona). Non si molla l’obiettivo Mladenovic (Standard) per la difesa, ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta.