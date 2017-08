Crotone, oggi visite e firma per Mandragora. Pressing in attacco per Cutrone

Oggi è il giorno della chiusura dell’affare Mandragora: il centrocampista arriverà al Crotone dalla Juventus con la formula del prestito secco. L’accordo tra i club è arrivato ieri: il giocatore è atteso in giornata in Calabria per visite e firma col club allenato da mister Nicola. I calabresi hanno superato la concorrenza di Bologna e Genoa, che erano sullo juventino: decisivo il blitz del d.s. Ursino e del d.g. Vrenna a Milano. Presentazione in serata e maglia numero 38 per l’ex Genoa. No dai bianconeri invece per Kean; per l’attacco si aspetta sempre il milanista Cutrone. Le alternative sono Iemmello (Sassuolo) e Sadiq (Roma, c’è il Verona), ma entrambe le trattative sono complicate. In difesa non si molla la presa per Mladenovic (Standard). Simy in uscita ha detto no a proposte da Cina e Cipro.