Il d.s. Ursino ieri ha incontrato il Vicenza e fatto passi avanti per arrivare a Raicevic per l’attacco. Budimir (Samp) e Inglese (Chievo) le alternative, in mezzo minaccia Auxerre per Bodmer (svincolato), ma i calabresi restano in contatto con il giocatore e sono speranzosi. Ely (Milan) è il favorito per rinforzare la difesa.