Il d.s. Ursino lavora al ritorno di Trotta (Sassuolo). Per il centrocampo obiettivo Crisetig (Bologna, c’è lo Standard Liegi), ma il giocatore non è convinto e può finire a Verona. In mezzo arriverà Ricci (Perugia), per la difesa avanzano Carlao (Torino) e Costa (Empoli). In attacco proposto il ‘94 norvegese Ohi (Stabaek, c’è pure la Spal).