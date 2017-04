Il Crotone volge già lo sguardo al mercato in vista della prossima stagione. Sul taccuino del direttore sportivo Peppe Ursino è segnato il nome del giovane portiere Victor De Lucia (classe 1998), protagonista di buona annata nelle fila del Catanzaro in Lega Pro. De Lucia è stato seguito in queste settimane anche da Salernitana e Foggia.