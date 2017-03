Crotone, piace Fabio Grosso per la prossima stagione

Un Campione del Mondo sulla panchina dell’Ezio Scida. L’ipotesi sta prendendo corpo e potrebbe diventare realtà in estate, quando le strade di Davide Nicola e del Crotone si separeranno. La dirigenza rossoblu pensa, infatti, a Fabio Grosso (stimato anche dall’Alessandria) come tecnico. Un profilo giovane ma reduce da un triennio brillante alla guida della Primavera della Juventus. Insomma, l’ideale per coniugare risultati alla valorizzazione dei giovani come amano fare in Calabria. Le alternative rispondono ai nomi di Roberto De Zerbi e Stefano Vecchi.