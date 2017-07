Crotone, idea Rebic per l’attacco. Ore decisive per Crociata

Il Crotone sembra essere molto attivo sul mercato. I calabresi hanno trovato l’accordo con l’agente di Crociata (Milan) e l’ok al prestito dovrebbe arrivare al rientro dalla trasferta di Craiova. Per l’attacco il nome nuovo è Rebic (Fiorentina), restano vive le piste che portano a Kabananga (Astana) e Sadiq (Roma). A centrocampo si allontana Chochev (Palermo), continua invece la trattativa per Crisetig (Bologna). In difesa tutto fatto per Ajeti (Torino), sullo sfondo anche Mladenovic (Standard Liegi).