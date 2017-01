Crotone: sale Bodmer, scende Gnoukouri. L’ultima idea è Raicevic

Entra nel vivo il mercato del Crotone. La squadra di Davide Nicola, cerca disperatamente rinforzi a centrocampo: per questo sta insistendo per convincere il centrocampista svincolato ex-PSG Mathieu Bodmer. Resta complicatissima la pista Gnoukouri dell’Inter (per cui già si sono defilate Udinese, Bologna e Leganes), che si avvicina alla Fiorentina. Il Bologna dice no al prestito di Mbaye, nuovo tentativo per Rodrigo Ely del Milan, che piace molto in B al Pisa e al Cesena. Per l’attacco idea Raicevic, centravanti del Vicenza.