Il Crotone prova a stringere per il ritorno di Budimir: sono attesi contatti con la Sampdoria per definire il prestito, con il Bologna sempre vigile sulla punta in caso Sadiq tornasse alla Roma. Per il reparto avanzato è forte la concorrenza del Bari per l’obiettivo Raicevic del Vicenza, mentre per la difesa si continua a tener d’occhio Rodrigo Ely del Milan.