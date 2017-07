Crotone, sprint per Carlao. Paulinho idea per l’attacco

Il d.s. del Crotone Ursino oggi inizierà una serie di incontri per rinforzare la difesa. Carlao (Torino) è il primo obiettivo, poi arriverà uno tra Costa (Empoli), Hongla (Granada) e Emerson Santos (Botafogo). Per la fascia sprint per il prestito di Seck (Roma). In attacco avanzano Ponce (Roma, era al Granada) e Lombardi (Lazio). Sempre davanti quasi fatta per la punta Trotta (torna dal Sassuolo), si insiste per il croato Budimir (Sampdoria) e per la vecchia conoscenza Paulinho (Al Arabi).