Crotone attivissimo sul mercato: in serata il direttore generale Raffaele Vrenna sarà di scena a Roma per incontrare la Lazio. L’argomento nel menù sarà il possibile trasferimento in prestito dell’esterno offensivo Ricardo Kishna. Inoltre è in dirittura d’arrivo la trattativa per il difensore brasiliano Emerson Santos: al Botafogo andranno 1,5 milioni di euro.