Crotone: torna Trotta in prestito. Si stringe per Chochev

Sempre più vicino il ritorno in maglia rossoblù di Marcello Trotta: dopo l’annata positiva appena trascorsa, ieri c’è stato l’incontro con l’entourage del giocatore per discutere l’accordo sulla base di un prestito. Oltre all’attaccante del Sassuolo si trattano anche Ohi dello Stabaek e Falco del Bologna, mentre rimane molto remota l’ipotesi Lombardi della Lazio. Per il reparto arretrato l’ultima idea è Hongla del Granada mentre per il centrocampo si stringe per l’arrivo in Calabria del bulgaro Chochev del Palermo. Le altre piste seguite dai dirigenti rossoblù portano a Crisetig del Bologna e al giovane Ricci, in forza al Perugia.