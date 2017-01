Crotone-Udinese, nuovo duello per Gnoukouri. Ely e Gerson nel mirino dei calabresi

I calabresi del Crotone ieri hanno incontrato l’Inter per chiudere il prestito di Gnoukouri, ma il giocatore ha chiesto tempo fino a venerdì per valutare il futuro (sullo sfondo restano Leganes e soprattutto l’Udinese che ha rinnovato l’interesse per il giocatore). Resta fiducia per portarlo alla corte di Nicola da parte del d.s Ursino. Intanto si registra un brusco stop al ritorno della punta Budimir in rossoblù: la Sampdoria lo ha momentaneamente tolto dal mercato e vorrebbe puntarci. Per la difesa nel mirino c’è Rodrigo Ely (Milan, ci sono anche Palermo e Cesena). Ledesma (svincolato) si è proposto senza esito, è stato chiesto ancora alla Roma Gerson (la risposta definitiva dei giallorossi a fine mese). Il portiere Cojocaru potrebbe tornare in Romania.