Dalla Francia: Crotone, niente da fare per Bodmer. Va al Guingamp

L’interesse del Crotone per Mathieu Bodmer era reale. Il giocatore piaceva al club calabrese che stava facendo più di un pensiero per portarlo in Serie A subito. A spezzare i ‘sogni’ della neopromossa però parrebbe esserci il Guingamp. Secondo i colleghi di France Football infatti, il trequartista ex Nizza e PSG avrebbe già un accordo col club francese e la firma sul contratto di un anno e mezzo è attesa per Domenica, massimo Lunedì.