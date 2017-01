Dalla Francia: lo Standard Liegi prova a soffiare Bodmer al Crotone

Direttamente dalle colonne di “France Football” arrivano aggiornamenti sulla situazione riguardante Mathieu Bodmer. Il centrocampista trentaquattrenne è svincolato ed è nel mirino di parecchi club europei. Come raccontato negli scorsi giorni, il Crotone è in forte pressing sul giocatore, così come l’En Avant Guingamp che ha provato a convincerlo con un contratto di diciotto mesi, ma dalla Francia è arrivata l’indiscrezione di una nuova concorrente per il francese: lo Standard Liegi ha proposto un contratto all’ex- PSG e Nizza. Attesa una risposta entro il fine settimana.