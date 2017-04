Dall’Inghilterra: Sassuolo, West Bromwich e Crystal Palace vogliono Falcinelli

Diego Falcinelli, attaccante del Sassuolo in prestito secco al Crotone, starebbe facendo gola a diverse squadre. Con 9 reti segnate in 23 partite, il calciatore italiano sta vivendo un ottimo periodo di forma, tanto da attirare l’attenzione di club di Premier League. Infatti, secondo i colleghi di Talksport, Crystal Palace e West Bromwich starebbero valutando un’offerta da proporre al club di Squinzi per ingaggiare il classe ’91. Falcinelli, che coi neroverdi non ha mai trovato una continuità importante, potrebbe quindi essere venduto nella prossima sessione di mercato, qualora la società emiliana decidesse di non confermarlo.