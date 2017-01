Kick off del mercato: che duello Crotone-Bologna. Incroci pericolosi per Biabiany, Gnoukouri e Budimir

Primo giorno del mercato invernale e scontro aperto tra Bologna e Crotone. I rossoblù hanno messo le mani su Cerci, aspettano Gilardino (che deve risolvere con l’Empoli) e puntano tre obiettivi dei calabresi. Biabiany sarebbe infatti orientato a rifiutare il club di mister Nicola, che ha trovato l’accordo con l’Inter nelle scorse ore, e valuta il club emiliano. Dubbi anche per Gnoukouri, che piace molto a Donadoni, appunto (e al Leganes). Infine Budimir sembrava destinato a Pescara, poi il Crotone lo ha avuto in pugno nelle scorse ore per il ritorno a casa, ma oggi chi si è fatto avanti? Proprio il Bologna se non dovesse andare in porto l’affare Gila. E’ guerra aperta, almeno sul mercato.