Lavori in corso: Crotone, difficile arrivare a Cutrone. Chiesto Tumminello alla Roma

Vincenzo Montella crede il Patrick Cutrone e vuole tenerselo stretto, difficile dunque vederlo partire in questa sessione di mercato. Il Crotone che si era fatto avanti per l’attaccante virerà dunque su altri obiettivi. Poche chances di arrivare a Pinamonti, si attende l’apertura alla cessione in prestito di Tumminello dalla Roma, ma l’attaccante potrebbe arrivare soltanto dopo il match di sabato contro l’Inter e piace anche a Chievo e Benevento.

DIFESA- Per la retroguardia piace molto Pavlovic che è in netto vantaggio su Mladenovic. In uscita Acosty interessa al Rijeka.