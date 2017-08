Lavori in corso: Crotone, in attacco si segue la linea verde con Cutrone sogno di mezza estate. In difesa…

Alla ricerca della riconferma in Serie A dopo la miracolosa salvezza arrivata all’ultima giornata lo scorso anno, il Crotone continua a lavorare con forza sul mercato, pronto a chiudere gli ultimi colpi che possano permettere a Nicola di completare la rosa già a disposizione. Dalla difesa all’attacco molte sono le piste seguite dal d.s. Ursino in questi giorni…

DIFESA: AAA cercasi esterno difensivo. Due in questo momento i profili valutati dal Crotone. Il primo porta il nome di Mladenovic, serbo classe ’91 dello Standard Liegi, con cui i calabresi stanno trattando per raggiungere un accordo alle giuste cifre. Il giocatore piace anche al Perugia in Serie B ma la sua volontà sarebbe quella di firmare col Crotone. Il secondo nome analizzato da Nicola è quello di Pavlovic, attualmente alla Samp. L’ex Frosinone non appare al momento al centro del progetto di Giampaolo e per questo motivo i calabresi hanno già contattato Ferrero per arrivare al prestito del terzino.

ATTACCO: Dopo i ritorni di Budimir dalla Samp e Trotta dal Sassuolo, il club rossoblù è alla ricerca di un giovane bomber da far crescere e magari esplodere tra i grandi. Sfumato l’obiettivo Sadiq, passato dalla Roma al Torino, il Crotone non molla la pista Cutrone, considerato ormai da qualche settimana il primo vero obiettivo di mercato. Autore di una rete proprio ai danni del Crotone nella prima di campionato, il giovane Cutrone sembra però destinato a rimanere al Milan, dove, nonostante l’arrivo di Kalinic, Montella ha richiesto espressamente di trattenere il ragazzo cresciuto nelle giovanili rossonere. In alternativa alla punta milanista, il d.s. Ursino ha contattato nelle ultime ore la Roma per arrivare al prestito del giovane Tumminello, finito anche nel mirino di Benevento e Chievo. I rossoblù sono in attesa di un’ok da parte del club giallorosso (ok che potrebbe arrivare solo dopo la gara di sabato contro l’Inter), pronti ad accogliere a braccia aperte il talentuoso classe ’98 in prestito. Il terzo profilo sondato dal Crotone è quello di Pinamonti, per il momento blindato però dall’Inter di Spalletti che ha risposto no a una proposta di prestito (come già avvenuto anche col Chievo), in attesa degli ultimi giorni di mercato. Si raffredda notevolmente invece la pista Maxi Lopez (finito nel mirino del Benevento), scartato dai calabresi per questioni di età e costi dell’eventuale trattativa.