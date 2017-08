Lavori in corso: Crotone, si cercano le alternative a Cutrone per l’attacco

E’ un inizio di settimana frenetico per le trattative delle squadre di Serie A. Il Crotone nonostante il secco “no” ricevuto dal Milan per Cutrone continuerà a provarci. Se non dovesse arrivare l’attaccante del Milan, il d.s. Ursino è pronto a cautelarsi: sondato il terreno per il prestito di Tumminello dalla Roma, è lui il primo nome se salta Cutrone. Chiesto anche Pinamonti all’Inter, sul giocatore c’è anche il Chievo ma potrebbe restare a Milano.

DIFESA- Si lavora anche per sistemare la retroguardia. La prima scelta è Mladenovic dello Standard Liegi, mentre ieri c’è stato un contatto con la Samp per l’esterno difensivo sinistro Pavlovic.