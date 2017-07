Milan, Crociata va verso Crotone. Ma decide Nicola

Giornata di incontri per il Crotone oggi a Milano. Il ds Giuseppe Ursino (nella foto all’uscita del summit) ha incontrato Beppe Riso, agente del centrocampista Crociata del Milan che i calabresi hanno chiesto in prestito. Accordo di massima tra Crotone e Crociata trovato in giornata, serve l’ok del tecnico Nicola e quello del Milan che presumibilmente arriverò senza intoppi una volta tornato dal match contro il Craiova.