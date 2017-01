Milan, Oduamadi verso un altro prestito

Nnamdi Oduamadi, attaccante nigeriano classe ’90, è tornato al Milan dopo l’esperienza finlandese al HJK. Il giocatore, di proprietà dei rossoneri dal 2009, ha vinto la Coppa Italia Primavera nel 2010, prima di essere girato in prestito a numerosi club per consentirgli una crescita adeguata. Ogni operazione che lo ha riguardato comprendeva le opzioni di riscatto e contro-riscatto, formule mai attuate visti i ‘rifiuti’ dei club nel confermarlo a fine stagione. Ora, dopo un’ottima stagione in Finlandia, durante la quale ha segnato 10 gol in tutte le competizioni, ha fatto ritorno a Milano, nella speranza di poter convincere Montella&Co. del suo potenziale. Nonostante il suo desiderio però, il futuro dell’africano parrebbe essere ancora lontano da San Siro, coi rossoneri intenzionati a farlo tornare in prestito al Crotone almeno fino a fine stagione. Queste alcune sue dichiarazioni al riguardo in un’intervista a CompleteSportsNigeria: “Ci sono un po’ di squadre interessate a me e il Crotone è una di quelle. Io son molto felice di essere tornato e vorrei dimostrare il mio valore”.