I calabresi del Crotone oggi cercheranno il sì di Gnoukouri (Inter) al prestito. Il giocatore non è convinto ma i nerazzurri hanno già dato l’ok per il trasferimento. Il d.s. Ursino accelera per il ritorno di Budimir (Samp, che prima vorrebbe un sostituto). Per la difesa duello con il Palermo per Mbaye (Bologna) e col Cagliari per Yao (Inter).