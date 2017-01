Rivoluzione Crotone: Ely e Mbaye a un passo. Raičević e Budimir soluzioni offensive. Gnoukouri sfuma? Assalto a un ex PSG

Tanti incontri a Milano per il D.S. Giuseppe Ursino nel tentativo di rinforzare la deficitaria rosa calabrese. Nuovo assalto per Filip Raičević, attaccante ventitreenne del Vicenza che si sta mettendo in mostra in cadetteria. La prossima settimana è previsto anche un summit con l’agente di Antelkovic Budimir, centravanti della Sampdoria che finora ha giocato solo 8 partite senza riuscire a lasciare il segno. In mezzo piace Mathieu Bodmer, duttile centrocampista classe ’82, ex PSG e Nizza svincolato da due settimane, procedono anche i contatti con l’agente di Assane Gnoukouri, ma il ventenne mediano interista attualmente non sembra persuaso a trasferirsi in Calabria nonostante gli sia stato proposto un ruolo da protagonista. Strette finali invece per i prestiti di Rodrigo Ely, inutilizzato centrale ventitreenne del Milan che dovrebbe dare presto l’ok, e Ibrahima Mbaye terzino classe ’94 del Bologna.