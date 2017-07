Il Crotone sprinta in serata per due colpi. Il dg rossoblu Raffaele Vrenna jr (nella foto) in una cena di mercato aspetta di definire le trattative per il difensore Arlind Ajeti (Torino) e Sadiq dalla Roma. Ieri sera invece col ds Giuseppe Ursino lungo vertice col Bologna per il ritorno di Lorenzo Crisetig. Si tratta ad oltranza.