Napoletano trapiantato a Galliate che ha trovato la sua Isola che non c’è in quel di Empoli. A 38 anni suonati Massimo Maccarone continua a segnare: con la rete di oggi pomeriggio nel lunch match del Castellani contro il Napoli ha raggiunto quota 100. Tripla cifra in maglia empolese in sei anni: un traguardo storico anche se coinciso con una sconfitta. Per la salvezza e i festeggiamenti c’è tempo. Così come per ritoccare i suoi numeri da record. (il) Big Mac rimane il piatto più gustoso in casa Empoli…