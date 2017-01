Empoli, concreta la pista El Kaddouri. In attacco dopo Thiam piace Nicastro

L’Empoli è molto attiva nelle ultime ore per rafforzarsi. Ora manca solo l’ufficialità per il prestito di Thiam (Juve, era al Panathinaikos) e il presidente Corsi sogna anche l’arrivo di El Kaddouri che è a scadenza col Napoli. Su questo fronte si aspettano novità dopo il week end in cui la Serie A tornerà in campo. Per l’attacco toscani vigili su Nicastro del Perugia, ma di proprietà del Pescara.