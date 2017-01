Empoli, nuovo tentativo per Grassi ma l’Atalanta non molla. Intanto i nerazzurri chiudono per Fazzi

Continua il pressing dell’agente di Grassi per «liberare» il giocatore dall’Atalanta: il centrocampista ha l’accordo con l’Empoli ma i nerazzurri non intendono dare il via libera all’operazione: comunque oggi l’entourage di Grassi farà un nuovo tentativo. Intanto i bergamaschi oggi chiuderanno con il Perugia per il centrocampista Fazzi (operazione per giugno), mentre trattano Cristante (Pescara). Per la mediana invece l’Empoli spinge su El Kaddouri (Napoli).