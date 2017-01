Kick off del mercato: Grassi, tra Empoli e Chievo il terzo gode. L’Atalanta non lo libera

Primo giorno di mercato di gennaio 2017 e grande calca attorno al centrocampista Grassi, di proprietà del Napoli ma in prestito all’Atalanta. Dopo un avvio di stagione non esaltante l’Empoli aveva praticamente chiuso il prestito dai partenopei del centrocampista, mentre il Chievo nelle ultime ore ha provato lo sgarbo al fotofinish, per un obiettivo dei gialloblù anche dell’estate passata. Ma l’Atalanta non lo libera. Dopo la cessione di Gagliardini all’Inter Gasperini ha ancora bisogno di Grassi. Il rilancio, forse, sarà proprio a Bergamo.