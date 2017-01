Esclusiva – Niente Roma o Toro per Donsah. Il procuratore: “Per ora resterà a Bologna. Magari potrà partire in futuro…”

Il centrocampista del Bologna Donsah è stato al centro del mercato fino all’ultimo giorno, nel mirino prima di Torino e poi della Roma. Solo oggi si sono sciolte le riserve sul suo futuro, come spiega in esclusiva a GazzaMercato il suo agente Oliver Arthur: “Alla fine siamo arrivati a una decisione definitiva, dopo le voci che lo volevano vicino alla Roma e al Torino. Donsah non si muoverà da Bologna questo gennaio, magari potrebbe farlo in futuro”.