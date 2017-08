Blitz Fiorentina, Gil Dias ora è ad un passo

Blitz della Fiorentina che ha praticamente raggiunto l’accordo per Gil Dias, attaccante di proprietà del Monaco, ex Rio Ave, sei reti in trentaquattro partite col club portoghese. Il d.g. Pantaleo Corvino lo preleverà in prestito biennale con diritto di riscatto dal club del Principato, che ha dato l’ok all’affare. L’ala sinistra portoghese di 20 anni è ad un passo dal vestire la maglia Viola. Fumata bianca in arrivo e nuovo colpo in vista per la viola.