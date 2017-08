Fiorentina, in arrivo a sorpresa il difensore Pezzella

Fiorentina scatenata sul mercato. Il dg Pantaleo Corvino ha soffiato ad una folta concorrenza Germàn Pezzella, centrale difensivo argentino di proprietà del Betis di Siviglia. Il giocatore, 26 anni, interessava anche all’Inter, ma l’irruzione dei Viola ha convinto il club andaluso. Mancano pochi dettagli ma l’affare è vicino al traguardo: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Per Pezzella pronto un contratto di 1 anno con opzione per altri 4. Dopo Rodriguez, un altro argentino al centro della difesa della Fiorentina. Ufficiale intanto l’arrivo del terzino sinistro Cristiano Biraghi, classe 1992, prelevato dal Pescara in prestito con obbligo di riscatto.