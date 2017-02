Caceres vicino al Crystal Palace, ma la Fiorentina chiede tempo al difensore. Blitz viola?

Caceres sempre al centro del mercato, questa volta degli svincolati. Il centrale difensivo ex Juve è a Londra per svolgere le visite mediche e chiudere l’accordo con il Crystal Palace. Nelle ultime ore però la Fiorentina lo ha contattato per fargli prendere tempo, in ottica di un inserimento per portarlo alla viola. Dopo gli ammiccamenti di qualche giorno fa, quando l’affare è saltato al fotofinish, il nome di Caceres torna di moda per la Fiorentina.