Gli occhi della massima Serie sul talento del Cesena Nicola Dalmonte. Il gioiellino dei bianconeri si sta mettendo in luce quest’anno in Serie B, che ha già messo a segno 3 reti in campionato. Non a caso sul classe ’97 ci sono le mire di due importanti club di A come Atalanta e Fiorentina. Due società attente, fra l’altro a lanciare giovani di talento, per un’operazione non troppo onerosa (sui 2-3 milioni).