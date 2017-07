Colpo baby per la Fiorentina che ha prelevato a titolo definitivo il portiere Federico Brancolini dal Modena, nazionale azzurro under 17 di Lega Pro. Un giovanissimo su cui il d.t. Pantaleo Corvino punta molto come investimento in prospettiva. Il giovane, classe 2001, era stato associato in precedenza alla Juventus e nelle ultime giornate sondato dalla Premier. Brancolini firma un contratto di tre anni e si appresta a iniziare la sua avventura a Firenze.