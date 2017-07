Colpo Fiorentina: in arrivo il centrocampista Veretout dall’Aston Villa

La Fiorentina è a un passo da battere un colpo in entrata. Si tratta del centrocampista francese classe ’93 Jordan Veretout dell’Aston Villa. Il club inglese aveva un accordo con il Saint Etienne che voleva riscattarlo dopo il prestito, ma alla fine l’inserimento della Viola nelle ultime ore ha cambiato le carte in tavola. L’affare, diretto dal d.g. Corvino, si concluderà per circa 7 milioni grazie alla volontà ferrea del giocatore che ha scelto il progetto della nuova Fiorentina. Pronto per lui un contratto quinquennale.