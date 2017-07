Corvino: “Bernardeschi non rinnova. No al Milan per Kalinic. Borja vuole l’Inter”

Un fiume in piena. Pantaleo Corvino al termine del summit con l’avvocato Beppe Bozzo in un hotel del centro di Milano ha fatto il punto della situazione sul mercato della Fiorentina: “Bernardeschi ci ha fatto sapere di non voler rinnovare, nonostante la Fiorentina abbia fatto al ragazzo una proposta importante (2,7 milioni a stagione). Federico alla Juventus? È un patrimonio del calcio italiano, per il suo futuro vediamo. Kalinic? Il Milan ci ha fatto una offerta, ma l’abbiamo rifiutata. Per noi è incedibile. Borja Valero? Il suo agente ci ha detto che vuole andare all’Inter. Ieri Ausilio ci ha contattati e troveremo la soluzione migliore per tutti”.