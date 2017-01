Dagli Stati Uniti: Giuseppe Rossi verso l’MLS. Lo vogliono Chicago Fire e Montreal Impact

Il futuro di Giuseppe Rossi potrebbe essere nell’MLS. I colleghi di sbisoccer.com sostengono che l’attaccante italiano in prestito al Celta Vigo sia finito nel mirino di Montreal Impact e Chicago Fire. I canadesi sarebbero alla ricerca del sostituto di Didier Drogba mentre la squadra dell’Illinois starebbe cercando una figura con esperienza internazionale per dominare nella Eastern Conference. Pepito, il cui cartellino è di proprietà ancora della Fiorentina, sarebbe dunque prossimo ad accasarsi nel massimo campionato statunitense, raggiungendo alcuni connazionali tra i quali Sebastian Giovinco e Marco Donadel, in forza proprio al Montreal.