Dal Messico: la Fiorentina non riscatterà Salcedo

Carlos Salcedo potrebbe non essere riscattato dalla Fiorentina. Ne sono certi in Messico, dove i informador.mx riporta di una comunicazione ricevuta dal Chivas Guadalajara direttamente dai viola, nella quale questi ultimi avrebbero avvisato di non essere intenzionati a confermare il giocatore. Una notizia che spiazza un po’ tutti, visto e considerato che solo qualche mese fa la società dei Della Valle sembrava molto interessata a proseguire la collaborazione col difensore messicano. Il suo agente, comunque, sarebbe già al lavoro per piazzarlo in un altro club europeo.