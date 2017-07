Dal Portogallo: il Benfica pensa a Tatarusanu come vice Julio Cesar

Idea Tatarusanu per il Benfica. Secondo quanto raccontato da “A’Bola”, il club lusitano starebbe valutando l’acquisto del portiere della Fiorentina, accostato nelle ultime settimane anche al Nantes di Claudio Ranieri. Il Benfica è alla ricerca di un estremo difensore esperto che possa far rifiatare Julio Cesar e l’ipotesi Tatarusanu sembrerebbe intrigare non poco il club portoghese.