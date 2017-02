Dalla Francia: Fiorentina, su Costil ci sono anche Celtic e Nizza

Benoit Costil, noto obiettivo estivo della Fiorentina che potrebbe andare a sostituire Tatarusanu, avrebbe attirato l’attenzione di altri importanti club quali il Celtic e il Nizza. Lo riportano i colleghi dell’Equipe, affermando che la concorrenza per i viola potrebbe farsi tosta, considerando che il giocatore, in scadenza di contratto, è già libero di accordarsi con un club per la stagione 2017-2018. L’estremo difensore francese non rinnoverà infatti col suo attuale club, il Rennes.