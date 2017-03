Dalla Germania: Fiorentina, l’Eintracht chiede lo sconto per il riscatto di Rebic

Dopo non aver trovato fortuna con la Fiorentina, Ante Rebic è sbarcato all’Eintracht Francoforte in prestito. Coi tedeschi il croato ha collezionato 15 gettoni di presenza andando a segno una volta ma questi numeri sarebbero già bastati alla dirigenza del club per convincerli a riscattarlo. Secondo quanto riportato da Kicker infatti, le Aquile vorrebbero confermarlo ma per farlo avrebbero chiesto uno sconto ai viola. La cifra del riscatto concordata a inizio prestito è di 4 milioni di euro.