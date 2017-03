Dalla Spagna: Fiorentina, il Siviglia è piombato su Ilicic

Sirene spagnole per la Fiorentina. Il Siviglia, alla ricerca di un trequartista su disposizione del suo tecnico Jorge Sampaoli, sarebbe piombata su Josip Ilicic. Lo sloveno ex Palermo sarebbe – secondo quanto riportato da Estadio Deportivo – uno dei principali candidati per coprire il ruolo nella rosa degli andalusi. Attualmente in scadenza nel 2018, il 29enne potrebbe essere ceduto qualora non rinnovasse coi viola, con questi ultimi che non potrebbero rischiare di perderlo gratis l’anno prossimo.