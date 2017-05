Dalla Spagna: Il futuro di Cristian Tello diviso tra Firenze e Barcellona

Cristian Tello, venticinquenne esterno d’attacco della Fiorentina in prestito dal Barcellona, ha dato un grande contributo alla stagione dei viola con 4 gol e 6 assist in 38 presenze. Il nodo da sciogliere per quanto riguarda la sua permanenza nel capoluogo toscano sarebbe legato al diritto di riscatto in favore della squadra gigliata che, stando a quanto riportato da “Marca”, sarebbe intenzionata più che mai ad acquisire definitivamente per 6 milioni il calciatore. D’altro canto i blaugrana, non avrebbero nessuna intenzione di riportare Tello a casa e tantomeno di pagare l’eventuale controriscatto, dunque tutto dipenderà dalla volontà del club di Della Valle e del giocatore. Il funambolo spagnolo sarebbe felice di rimanere a Firenze, ma prima vuol capire quale sia il progetto della Fiorentina e quale sarebbe il suo ruolo in campo con l’allenatore che andrà a sostituire Paulo Sousa.