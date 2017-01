Dalla Spagna: ritorno a Firenze per Prandelli, il dopo Sousa potrebbe essere una vecchia conoscenza…

Lasciato il Valencia con qualche polemica, per Cesare Prendelli è già tempo di pensare alla prossima panchina sulla quale sedersi e, secondo “Sport”, in estate potrebbe verificarsi un ritorno al passato per l’ex Ct azzurro. Gli spagnoli danno infatti quasi per certo un passaggio del tecnico di Orzinuovi sulla panchina della Fiorentina in caso di partenza del portoghese Paulo Sousa. Per Prandelli si tratterebbe come detto di un ritorno al passato, dopo l’esaltante quinquennio a cavallo tra il 2005 e il 2010 sulla panchina viola, nel quale riuscì a guadagnarsi la stima di una città intera, grazie agli ottimi risultati ottenuti in Italia e in Europa.