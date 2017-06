Dalla Spagna: Tello si avvicina al Betis. Manca solo il sì del Barcellona

Cristian Tello potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Betis Siviglia. Rientrato a Barcellona dopo il prestito alla Fiorentina, con i Viola che hanno deciso di non esercitare l’opzione per il riscatto fissata a 9 milioni di euro, lo spagnolo avrebbe già dato la propria disponibilità a un trasferimento al Betis, club che gli consentirebbe sicuramente maggior spazio in campo rispetto alla compagine Blaugrana. Ottenuto il sì del giocatore, i biancoverdi dovranno ora trovare un’intesa con il Barcellona, che ha fissato a 12 milioni il prezzo del cartellino di Tello. Al momento il Betis non sembra però disposto a pagare più di 6 milioni per il centrocampista iberico.