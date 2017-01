La Fiorentina ha in pugno il nazionale francese Benoit Costil per l’estate. Il portiere del Rennes è in scadenza di contratto a giugno e ha ricevuto un’offerta dal Lione, tuttavia il classe 1987 preferisce il club viola. Intesa di massima già impostata per quello che insieme a Sportiello rileverà tra i pali Tatarusanu, che piace in Premier League e in Russia.